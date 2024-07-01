سعر العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

شهد سعر العملات العربية، مقابل الجنيه صباح اليوم الاثنين الموافق الأول من يوليو، استقرارا في البنك المركزي المصري، بالتزامن مع استئناف البنوك والمصارف العمل اليوم بعد إجازة 30يونيو التي جاءت عقب الإجازة الأسبوعية للمصارف.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية الرسمية مقابل الجنيه بالبنك المركزي قبل بدء التعاملات الصباحية اليوم، وفقًا لآخر تحديث بالموقع الإلكتروني بالبنك.



سعر العملات العربية أمام الجنيه اليوم 1-7-2024



سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.78 جنيه للشراء، و 12.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 156.36 جنيه للشراء، 156.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 13.05 جنيه للشراء، 13.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرين أمام الجنيه 127.21 للشراء، 127.60 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 124.57 جنيه للشراء، 125.26 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.15 جنيه للشراء، 13.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 67.55 جنيه للشراء، 67.93 جنيه للبيع.



وترتبط أسعار العملات في مصر بشكل كبير بما يدور بالشرق الأوسط وتتاثر باستمرار الصراعات بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الأحداث الساخنة الدولية.