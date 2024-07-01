بعد انتهاء إجازة 30 يونيو.. تعرف على سعر العملات الأجنبية اليوم

تعود البنوك والمصارف اليوم الاثنين الموافق الأول من يوليو إلى عملها بعد انتهاء إجازة 30 يونيو أمس، واهتم الكثيرون بالاطلاع على سعر العملات الأجنبية، أمام الجنيه وذلك في البنك المركزي المصري.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية مقابل الجنيه بالبنك المركزي قبل بدء التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم، وذلك وفقًا لآخر تحديث بالموقع الإلكتروني بالبنك.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم 1-7-2024



سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 47.96 جنيه للشراء، 48.10 جنيه للبيع



سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 51.32 جنيه للشراء و 51.49 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 60.67 جنيه للشراء و 60.85 جنيه للبيع.



سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 53.45 جنيه للشراء و 53.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 35.04 جنيه للشراء و 35.15 جنيه للبيع.



سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 29.89 جنيه للشراء و 29.98 جنيه للبيع.



سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.88 جنيه للشراء و 6.90 جنيه للبيع.



سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.59 جنيه للشراء و 6.61 جنيه للبيع.

وتشهد أسعار العملات في مصر تأثرا كبيرا بما يدور بالشرق الأوسط وتتاثر باستمرار الصراعات بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الأحداث الساخنة الدولية