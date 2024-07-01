طالبة تسطر نهاية حياتها بقرص لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية بجرجا

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة طالبة في العقد الثاني من العمر تقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة جرجا من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "آية . م . ع . ع" 20 سنة طالبة من مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة تقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "محمد . ع . ع . ا" 62 سنة بالمعاش – ومقيم بذات الناحية أنه أثناء تواجد نجلته المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما أدى لإصابتها ووفاتها لمرورها بحالة نفسية سيئة ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر أصيبت فتاة حاصلة على دبلوم في منتصف العقد الثالث من العمر تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "إلهام . م . ع . ا" 26 سنة حاصله علي دبلوم مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة تقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصابة أفادت أنه أثناء تواجدها بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما نتج عنه إصابتها لسوء حالتها النفسية ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية .

وبسؤال والدها "ممدوح . ع . ا" 57 سنة عامل يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .