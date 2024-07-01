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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

موقف رونالدو.. تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة سلوفينيا

رونالدو
رونالدو

يواجه منتخب البرتغال نظيره سلوفينيا، مساء اليوم الاثنين، على ملعب “دوتش بانك بارك”، ضمن مرحلة دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ومن المنتظر أن يقود تشكيل منتخب البرتغال ضد سلوفينيا، كريستيانو رونالدو، بجانب الثنائي رافائيل لياو، وبرناردو سيلفا.

تشكيل منتخب البرتغال ضد سلوفينيا المتوقع

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديس، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، فيتينيا، جواو بالينيا.

خط الهجوم: برناردو سليفا، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو.

واحتل منتخب البرتغال المركز الأول في المجموعة السادسة التي ضمت تركيا وجورجيا والتشيك، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على التشيك في الجولة الأولى بهدف نظيف، ونجحت في تخطي تركيا بثلاثية نظيفة، قبل الخسارة أمام جورجيا بثنائية نظيفة.

وتنطلق صافرة المباراة بين البرتغال وسلوفينيا من دور المجموعات في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المُكرمة.

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