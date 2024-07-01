مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث إنقلاب سيارة بسوهاج

شهد قسم مدينة سوهاج الجديدة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق بسبب كسر بالمقص الأمامي للسيارة نتج عنه مصرع طفلة تبلغ 40 يوما ونجل عمها يبلغ من العمر 6 أشهر وإصابة والدة الأولى بكدمات متفرقة بالجسم وطفلتين بجروح متفرقة بالجسم جميعهم يقيمون بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل الجثتين والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة سوهاج الجديدة بلاغا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفيين ومصابين بدائرة القسم .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "علي . ع . ا . ا" 42 سائق يقيم بدائرة مركز أخميم بالطريق المشار إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة كسر بالمقص الأمامي للسيارة مما أدى إلى إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق.

نجم عن الحادث وفاة مستقلي السيارة كل من : - الطفلة "غزل . ع . س . ع" البالغة من العمر 40 يوما ونجل عمها الطفل "عبد الله . ح . س . ع" يبلغ من العمر 6 أشهر يقيمان بشارع الكاشف دائرة مركز أخميم وإصابة مستقلي السيارة كل من :- والدة الطفلة المتوفاة الأولى "راضية . ف . ع" 35 ربة منزل بكدمات متفرقة بالجسم والطفلة "سلمى . ع . س . ع" 10 سنوات تلميذة بتهتك بالذراعين وجرح قطعي بالرأس والطفلة "فاطمة . ش . ط . ع" 8 سنوات تلميذة بتهتك بكف اليد اليمنى وجرح قطعي بالرأس الأطفال أنجال عمومة وجميعهم يقيمون بذات الناحية .

تم نقل المتوفيين والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وبسؤال قائد السيارة والمصابة الأولى قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر أصيبت فتاة حاصلة على دبلوم في منتصف العقد الثالث من العمر تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "إلهام . م . ع . ا" 26 سنة حاصله علي دبلوم مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة تقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصابة أفادت أنه أثناء تواجدها بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما نتج عنه إصابتها لسوء حالتها النفسية ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية .

وبسؤال والدها "ممدوح . ع . ا" 57 سنة عامل يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .