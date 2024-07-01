خلافات المصاهرة.. مبيض محارة يطعن نجل خالته بسلاح أبيض بجهينة

استقبل مستشفى جهينة المركزي عامل زراعي يبلغ من العمر 22 سنة يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج مصابًا بجرح طعني شبه نافذ أسفل البطن تعدى عليه نجل خالته بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة جهينة من المستشفى المركزي بوصول "شعبان . ع . ك . م" 22 سنة عامل زراعي مصاباً بجرح طعني شبه نافذ أسفل البطن وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة ابمركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجل خالته "وليد . خ . خ . ا" 32 سنة مبيض محارة مقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته بسبب خلافات المصاهرة .

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة [ سكين ] بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر لقي طفل في الرابعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز سوهاج مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالاستحمام في ترعة نجع حمادي بدائرة المركز جرفه التيار لعدم إجادته السباحة وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بغرق شخص بترعة نجع حمادي بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وجرى إنتشال الجثة وبالفحص غرق الطفل "محمد . ج . ق . ح" 14 سنة طالب يقيم دائرة المركز وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام .

وبسؤال والد المتوفى "جلال . ق . ح . ا" 51 سنة عامل يقيم بذات الناحية أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة توفي غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .