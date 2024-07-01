لمروره بحالة نفسية سيئة.. مزارع ينهي حياته بسم فئران بطما

استقبل مستشفى طما المركزي مزارع في منتصف العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابا بحالة تسمم إثر تناوله سم فئران حال تواجده بمنزله لمروره بحالة نفسية سيئة وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول "عبد الله . ص . س . م" 55 سنة مزارع – الى مستشفي طما المركزي مصاباً بحالة تسمم إدعاء تناول سم فئران وتوفـي أثناء تقديم الإسعافات اللازمه ومقيم بمركز طما.

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال نجلته "صابرين . ع . ص . س" 24 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أنه أثناء تواجد والدها المذكور بالمنزل تناول "سم فئران" مما نتج عنه إصابته ووفاته لمروره بحاله نفسيه سيئة ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي طفل في الثامنة من عمره يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بحالة تسمم إثر أقراص خاصة بعلاج والدته عن الخطأ وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول الطفل "محمد . ا . م . ا" 8 سنوات مصاباً بحالة تسمم إدعاء تناول أقراص مجهولة وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والده "أحمد . م . ا . ا" 28 سنة حاصل علي دبلوم صنايع ومقيم بذات الناحية أثناء لهو نجله المذكور بالمنزل تناول جرعة زائدة بطريق الخطأ من أقراص [ علاج خاص بوالدته ] مما نتج عنه إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .