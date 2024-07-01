روي كين : بيلينجهام سينقل انجلترا إلى مستوى اخر

أكد نجم نادي مانشيستر يونايتد ومنتخب انجلترا السابق روي كين ان جود بيلينجهام قادر على نقل المنتخب الانجليزي الى مستوى اخر في كرة القدم حال وصوله الى مستواه الطبيعي خلال مشاركته مع المنتخب الانجليزي .

وكان منتخب انجلترا قد نجح في التأهل الى الدور ربع النهائي لبطولة يورو ٢٠٢٤ بعد فوزه على منتخب سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف في الوقت الاضافي للمباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب شالكة ارينا بمدينة جيلسينكيرشن بعدما ظل منتخب سلوفاكيا متقدما حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لكن نجح جود بيلينجهام في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الانجليزي قبل ان يضيف هاري كين الهدف الثاني لمنتخب الأسود الثلاث في الوقت الإضافي الاول ليتأهل منتخب انجلترا لملاقاة منتخب سويسرا في الدور ربع النهائي .

وعقب تأهل منتخب انجلترا أكد روي كين نجم نادي مانشيستر يونايتد السابق ومنتخب انجلترا ان كلمة السر في عودة منتخب انجلترا الى الحياة في بطولة اليورو كانت أداء جود بيلينجهام الجيد في الدقائق الأخيرة وهو ما زاد من قوة منتخب انجلترا فنجح في العودة للمباراة من جيد .

وقال روي كين خلال تحليله للمباراة في قناة SKY SPORT : رغم الفوز الا ان المستوى الحالي لا يبشر بامكانية التأهل الى المباراة النهائية مثلما يتفاءل الجميع بسبب السهولة النسبية لمشوار منتخب انجلترا حتى المباراة النهائية فالمستوى الحالي لا يجعل منتخب انجلترا قادر على تجاوز منتخب سويسرا.