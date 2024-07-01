محمد رمضان في ختام موازين 2024| حالة من الارتباك ورسالة غير متوقعة لـ أنغام ..صور

شهد حفل الفنان محمد رمضان حالة من الارتباك بين إلغاء الموعد وعودته مرة أخرى، ليلتقي رمضان جمهوره اليوم وسط حضور ضخم على مسرح النهضة.

أعلن رمضان مساء أمس اعتذاره عن الحفل بعد إعلان خبر وفاة والدة ملك المغرب الملك محمد السادس، قائلًا:: «خالص التعازي للملك محمد السادس وعائلته الكريمة، وخالص التعازي للشعب المغربي في وفاة الملكة لطيفة، وأعتذر لإدارة مهرجان موازين عن حفل اليوم نظرًا لحالة الحداد».

وبعد ساعات حذف رمضان فيديو الاعتذار وأعلن أن الحفل قائم في موعده قائلًا: «جمهوري المغربي الغالي، بعد فيديو اعتذاري لمهرجان موازين، بعدم استطاعتي إقامة الحفل، الإدارة أبلغتني أن هناك أوامر لإقامة الحفل، وتنفيذًا لهذه الأوامر الحفل قائم وفي انتظاركم».

قدم رمضان حفله الغنائي وسط حضور جماهيري غفير، واستعرضاضته المعروفة على المسرح وحرص على رفع العلم المغرب في نهاية حفله.

ومع اقتراب انتهاء موعد وصلته الغنائية، وجه محمد رمضان شكر خاص للفنانة أنغام، وطلب من الجمهور تحيتهاوالتصفيق لها، وقدم أغنية ساعة اللمة" التي قدمها معها ضمن إعلانات الموسم الرمضاني الماضي وحققت رواجًا جماهيريًا كبيرًا.

تأسس مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم” عام 2001 وينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، موعدًا مهمًا بالنسبة لهواة وعشاق الموسيقى بالمغرب، ويعتبر أحد أكبر المواعيد الثقافية في العالم.

كشفت جمعية مغرب الثقافات انطلاق مهرجان موازين، في بيان رسمي جاء فيه، "يسر جمعية مغرب الثقافات أن تعلن لجمهور موازين أن المهرجان سيستأنف فعالياته اعتبارًا من سنة 2024 لتلبية تطلعات عشاق المهرجان الذين يتوقون لعودة هذا الحدث الفريد الذي لا محيد عنه، على مفترق طرق جميع الثقافات”.

ويخصص موازين أيضًا أزيد من نصف برمجته لمواهب الساحة الفنية الوطنية. كما يتيح المهرجان الحامل لقيم السلم والانفتاح والتسامح والاحترام، ولوجًا مجانيًا لـ 90 في المائة من حفلاته، جاعلًا من ولوجية الجمهور مهمة أساسية.

يشكل مهرجان موازين، الذي تأسس سنة 2001 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يُنظم من طرف جمعية مغرب الثقافات، الموعد الأبرز لعشاق الموسيقى من خلال استقباله خلال السنوات الأخيرة لجهور يقدّر بأزيد من مليوني ونصف المليون. باعتباره فرصة للاكتشاف والتبادل، يستقبل المهرجان سنويا بمدينتي الرباط وسلا أبرز الأسماء في الموسيقى العربية والإفريقية والدولية وكذا أفضل الفنانين المغاربة.

هذا ويمثل المهرجان فرصة مهمة للموسيقيين والمغنيين المغاربة لاسيما الشباب لإبراز مواهبهم. يشكل مهرجان موازين حدثا ثقافيا بامتياز، بحيث يدعم قيم المملكة المتمثلة في التسامح والانفتاح والاحترام والحوار، كما يساهم في تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي عبر تشجيع نشاط المهنيين في قطاع السياحة وتطوير المهن المرتبطة بالموسيقى ونشاط المهرجانات. ووفاء منه تجاه القيم التي أُسس عليها، يساهم موازين في جعل الثقافة أكثر ديمقراطية بالمغرب وذلك بفضل الدخول المجاني ل 90 بالمائة من العروض سنويا. إذ مكن هذا الالتزام الدائم من استقبال أزيد من مليوني ونصف مليون متتبع خلال السنوات الأخيرة والبصم عن مكانته كثاني أكبر مهرجان موسيقي بالعالم والأول بالقارة الإفريقية.