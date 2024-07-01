مساعدات مالية للمتضررين من إنهيار منزل قرية ميت فاتك بالدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بصرف مساعدات مالية وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة من انهيار منزل قرية ميت فاتك التابعة لمركز المنصوره أمس، حيث انهار الدور الارضي من المنزل بالكامل وهو مكون من 4 طوابق وتم إخلاء جميع السكان منه وإخلاء كافة محتوياته من قبل مجلس مدينة المنصورة ورجال الحماية المدنية دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاه .

ووجه " المحافظ " لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي ولرئيس مركز ومدينة المنصوره بتقديم كافة أوجه الدعم لهذه الأسر ومتابعة أوضاعهم وصرف المساعدات الغذائية و التموينية لهم من خلال التنسيق مع مديرية التموين .

كما وجه " مختار " بسرعة الانتهاء من إزالة المنزل بالكامل حتي سطح الأرض ورفع كافة الأنقاض بالمعدات الهندسية لمركز ومدينة المنصوره وتذليل كافة العقبات لإعادة بناء المنزل مره أخري من خلال إصدار التراخيص اللازمه من الوحده المحليه لمركز ومدينة المنصوره.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه بناء علي توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تم صرف مبلغ وقدره 20 الف جنيه كمساعدة لكل أسره حيث تبلغ عدد الأسر بهذا المنزل 3 أسر بإجمالي مبلغ 60 الف جنيه وجاري المتابعة مع هذه الأسر لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة له وبالأخص في حالة وقوع أي أزمات او كوارث ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.