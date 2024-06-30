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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

يورو 2024.. إسبانيا تتعادل مع جورجيا إيجابياً في الشوط الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

حسم التعادل الايجابي نتيجة الشوط الأول من لقاء إسبانيا وجورجيا في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب راين إينرجي ستاديون ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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وتقدم منتخب جورجيا بأقدام لاعب الماتادور روبين لو نورماند بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18، ثم تعادل المنتخب الإسباني في الدقيقة 39 عن طريق رودريجو هيرنانديز. 

ولعب المنتخب الإسباني المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كاربخال – روبن لو نورماند – إيميريك لابورت – مارك كوكوريا

الوسط: فابيان رويز – بيدري – رودري

الهجوم: لامين جمال – ألفارو موراتا - نيكو ويليامز

فيما جاء تشكيل جورجيا كالتالى:

حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي

 

الدفاع: أوتار كاكابادزي - لاشا دفالي - جورام كاشيا - جورجي جوكوليشفيلي - لوكا لوكوشفيلي

الوسط: أوتار كيتيشفيلي - جورجي شاكفيتادزي - جيورجي كوشوراشفيلي

الهجوم: خيفتشيا كفاراتسخيليا - جيورجس ميكوتادزي.

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