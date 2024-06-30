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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

بمجرد نزوله الملعب.. رقم تاريخي لنجم إسبانيا

إسبانيا
إسبانيا

يستمر كتاب تسجيل الأرقام التاريخية مفتوحا في مباريات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.

حيث سجل لامين يامال لاعب فريق برشلونة رقمًا تاريخيًا مع منتخب إسبانيا خلال بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وتواجد يامال في تشكيل منتخب إسبانيا الأساسي لمواجهة جورجيا في دور الـ16 ببطولة يورو 2024، المقامة على ملعب ملعب راين إنرجي.

جدير بالذكر أن الفائز بتلك المواجهة سوف يلاقي منتخب ألمانيا الذي تأهل إلى دور الـ8 بعدما حقق الفوز على الدنمارك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال أيدونا بارك بدور الـ16.

وبمجرد نزول لامين يمال ملعب المباراة أساسيا أصبح صاحب الـ (16 عامًا و353 يومًا) هو أصغر لاعب يلعب مباراة في مرحلة خروج المغلوب في بطولة أمم أوروبا متقدمًا على جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا (18 عامًا و4 أيام).

لامين يمال

وقاد يامال منتخب بلاده لتصدر مجموعته الثانية التي ضمت كل من إيطاليا وألبانيا بالإضافة إلى منتخب كرواتيا بالعلامة الكاملة، وهو المنتخب الوحيد في هذه البطولة الذي حقق 9 نقاط في دور المجموعات.

أرقام لامين يامال مع منتخب إسبانيا

شارك يامال في 7 مباريات مع منتخب إسبانيا، ما بين بطولة كأس أمم أوروبا وأيضًا التصفيات، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

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