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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

مران الأهلى
مران الأهلى

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، المؤجلة من الأسبوع الـ١٣ لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام مساء غد على استاد الكلية الحربية.

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مران الأهلي.. عودة عمر كمال وتاو يواصل برنامجه التأهيلي

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية داخل ملعب التتش مع اللاعبين للحديث عن مباراة طلائع الجيش، ثم خاض الفريق جزءًا بدنيًّا في بداية التدريبات قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وشارك عمر كمال في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، فيما واصل بيرسي تاو تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي. 

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي والوحيد ضمن تحضيراته لمباراة طلائع الجيش اليوم، بعد الحصول على راحة أمس للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات للفريق.

وحقق الأهلي الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.

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