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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

إنجلترا تتعادل أمام سلوفاكيا في اللحظات الأخيرة بـ اليورو

إنجلترا
إنجلترا

نجح المنتخب الإنجليزي في تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة أمام سلوفاكيا، ضمن منافسات دور الـ 16 من عمر كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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دي لافوينتي يعلن تشكيل إسبانيا لمباراة جورجيا في اليورو

جاء هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي عن طريق اللاعب جود بيلينجهام في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

فيما سجل هدف المنتخب السلوفاكي من خلال اللاعب إيفان سكرانز في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، حيث نجح في الاستفادة من تمريرة زميله ليُسجل هدف التقدم لمنتخب بلاده.

وكان منتخبي ألمانيا وسويسرا قد تأهلا لدور الـ 8 من اليورو، وذلك بعدما استطاعا المنتخب الألماني الفوز على على نظيره الدنماركي بهدف نظيف، بينما فازت سويسرا على إيطاليا بهدفين نظيفين.            

ومن المقرر ذهاب المنتخب الإنجليزي ونظيره السلوفاكي للأشواط الإضافية، حيث في حال استمرار نتيجة التعادل فأن المنتخبان سيذهبان لركلات الترجيح.

وبدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مارك جيهي، كيران تريبير.

وسط الملعب: ديكلان رايس، كوبي ماينو.                            

خط الوسط المهاجم: فيل فودين، جود بيلينجهام، بوكايو ساكا.

الهجوم: هاري كين.

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