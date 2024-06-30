بعد انقطاع الطمث.. فقدان الأسنان بسبب أمراض اللثة يشير لوجود مشاكل صحية

وجد أطباء الأسنان أن النساء اللاتي يفقدن أسنانهن بعد انقطاع الطمث يواجهن خطرا متزايدا للوفاة المبكرة، ووجدوا أن فقدان الأسنان بسبب أمراض اللثة يعد علامة تحذيرية على وجود مشاكل صحية خطيرة.

تابع باحثون من جامعة بوفالو صحة 57000 امرأة بعد انقطاع الطمث لمدة 7 سنوات اتضح أن الذين يعانون من أمراض اللثة ماتوا بنسبة 12٪ أكثر خلال فترة المراقبة هذه.

وأولئك الذين فقدوا كل أسنانهم كانوا أكثر عرضة للخطر - فقد زاد احتمال وفاتهم بنسبة تصل إلى 17٪ ويعتبر الباحثون أن أمراض اللثة علامة تحذيرية لمشاكل أخرى في الجسم، وخاصة الاضطرابات المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

ومن المعروف أن الأشخاص الذين يدخنون ويعانون من زيادة الوزن ويتناولون الحلويات غالباً ما يواجهون مشاكل مع أمراض اللثة والأمراض التي تهدد حياتهم.

ولكن يمكن تفسير ذلك أيضًا بحقيقة أن زيادة مستويات البكتيريا في الفم تثير في الواقع مشاكل صحية أكثر خطورة، حيث تخترق البكتيريا عبر اللثة إلى مجرى الدم وتنتشر في جميع أنحاء الجسم، كما يؤكد الباحثون.

وقال الباحثون: "تشير نتائج دراستنا إلى أن النساء الأكبر سنا قد يكون لديهن خطر متزايد للوفاة بسبب أمراض اللثة، وبالتالي سيستفيدن من مراقبة الأسنان عن كثب" المرتبطة بالأمراض المزمنة التي تصاحب الشيخوخة."