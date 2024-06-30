قدمت المبادرة الوطنية ايد واحدة معاك يا سيسي بالكويت التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة المصرية السياسية والأمنية والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى نصر ثورة 30 يونيو.



وأفادت كتورة داليا البيلي القائم على المبادرة، بأنه بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا نجدد العهد والولاء لمصر ونعبر عن دعمنا الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لحفظ أمن واستقرار البلاد.

مبادرة معاك يا سيسي بالكويت تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

مبادرة معاك يا سيسي بالكويت تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

مبادرة معاك يا سيسي بالكويت تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

مبادرة معاك يا سيسي بالكويت تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

وتابعت البيلي: " نثمن جهود صقورنا المصرية الباسلة من القوات المسلحة والشرطة المصرية في حماية الوطن الغالي مصر ونعمل جميعاً لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة".

واختتمت: " حفظ الله مصر كل عام ومصر بخير وازدهار تحيا مصر- تحيا مصر- تحيا مصر".