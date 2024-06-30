العثور على عملتين رومانيتين قبالة سواحل فرنسا.. كشف أثري قلب الموازين

اكتشف علماء الآثار في جزر القنال، قبالة سواحل فرنسا، على عملتين رومانيتين نادرتين.

واتضح أن العملتين إحداهما تحمل صورة قيصر روماني لقي حتفه في سن المراهقة، والأخرى تصور إمبراطورًا رومانيًا قُتل على يد القوط الغزاة.

ويشير اكتشاف العملات إلى أن الرومان أقاموا وجودًا لهم في جزيرة "ألديرني" الصغيرة، أقصى جزر القنال شمالًا قبالة سواحل فرنسا.

أنطونينيانوس" تعود إلى عام 255 ميلاديًا، وكانت تساوي اثنين ديناريوس، وهي عملة فضية قياسية سُكت خلال العصر الروماني.

وتحمل العملة صورة تمثال نصفي لـ "فاليريان الثاني" - حفيد الإمبراطور الروماني "فاليريان"، الذي عيّن ابنه شريكًا له في الحكم، وحفيده، القيصر، في سن المراهقة، ومع ذلك، لم يعش فاليريان الثاني طويلًا؛ فقد توفي بعد ذلك بعامين في ظروف غامضة.

وقال جايسون موناجان، عالم الآثار: "بدأنا نعتقد أن الرومان كانوا متواجدين هنا لمراقبة تلك المنطقة المائية الصغيرة بين هنا وفرنسا".

وأضاف: "كانت السفن القادمة من البحر الأبيض المتوسط ​​والمحملة بالبضائع والزيت والنبيذ وما إلى ذلك تضطر إلى المرور بألديرني، لذلك من المحتمل أن يكون الرومان قد وضعوا حصنًا هناك لمراقبة طريق التجارة هذا لوقف القراصنة وما شابه ذلك".

ويجري علماء الآثار عمليات تنقيب في ألديرني منذ عام 2008، ولكن لا يزال هناك المزيد لاكتشافه، وفقًا لموناجان. ففي عام 2017، اكتشف عمال كهرباء مدافن من العصر الحديدي وأجزاء من مبنى روماني، مما يُظهر أن البشر سكنوا الجزيرة لآلاف السنين.

وكشف التنقيب في المبنى الذي يعود إلى العصر الروماني عن وجود ثلاث غرف، وفناء في جانب واحد، ومنطقة مرصوفة من جهة أخرى، ومكب نفايات في الجنوب الشرقي.

ووصف موناجان حجم عملة فاليريان الثاني، قائلًا: "إنها أكبر بقليل من حجم الصورة المصغّرة لإبهامي. إنها رقيقة جدًا.

ويظهر عليها رأس القيصر، الذي كان بمثابة إمبراطور مساعد، ولم يكن سوى مراهق في ذلك الوقت. قُتل بعد ذلك ببضع سنوات".

وأشار موناجان إلى أنه نظرًا لأن الإمبراطورية الرومانية شهدت تضخمًا كبيرًا خلال هذه الفترة، فقد كانوا "يُخفّضون من قيمة عملاتهم المعدنية"، وبالتالي فإن العملة ليست من الفضة الخالصة.

وفي طبقات لاحقة من المبنى، عثر علماء الآثار على العملة الأخرى - وهي عملة برونزية للإمبراطور الروماني المشارك "فالنس" تعود إلى ما بين عامي 364 و 367 ميلاديًا.

وقد قُتل فالنس على يد القوط الغزاة في معركة "أدريانوبل" فيما يُعرف الآن بتركيا.

وقال موناجان: "إنها عملة منخفضة القيمة نوعًا ما تعود إلى نهاية الإمبراطورية الرومانية في الغرب. إنها موحلة جدًا، هذه العملات البرونزية - لم تُسك بشكل جيد".

وعلى بعد حوالي 90 قدمًا (27 مترًا) من المبنى، توجد بقايا حصن روماني. وقال موناجان: "إن عملة فالنس تعود إلى نفس التاريخ الذي بني فيه الحصن الروماني تقريبًا".