اليوم الأول من تصفيات الاختبارات الخارجية لناشئي المقاولون

بدأت اليوم أولى تصفيات الإختبارات الخارجية للناشئين بـ المقاولون العرب من مواليد 2005 وحتى 2017 ٠ للعناصر المميزة التي تم اختيارها وذلك من الساعة التاسعة صباحا على ملاعب نادي المقاولون العرب والتي ضمت مجموعة محافظات مصر ومنها :-

*محافظة المنيا* مركز مطاي

*محافظة بني سويف* مدينة بني سويف.

في سياق آخر، أقام نادي المقاولون العرب اليوم المرحلة الثالثة من اختباراته الخارجية لاكتشاف المواهب الجديدة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقد شهدت هذه الاختبارات إقبالاً كبيراً من اللاعبين الطموحين، تحت إشراف اللجنة الفنية المكلفة من النادي.



أقيمت الاختبارات على ملاعب استاد جامعة الزقازيق، وأسفرت عن ظهور مجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين سيتم تأهيلهم للمرحلة التالية من الاختبارات في مقر النادي بمدينة نصر بالقاهرة.

