الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

الصومال تهنئ مصر بذكرى ثورة 30 يونيو وتشيد بإنجازاتها في التنمية

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ،   مصر  قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، مشيدا في الوقت ذاته بالنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق المزيد من التنمية الشاملة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات .

وأكد  سفير الصومال على العلاقات المصرية الصومالية الأخوية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية الصومال الفيدرالية  وجمهورية مصر العربية ، مؤكدا أن العلاقات تشهد تطورًا مستمرًا في ظل قيادة  الرئيس د. حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، و  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون القائم بين الجانبين والدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في شتى المجالات. من الرخاء والتقدم والازدهار ، لتعزيز التعاون الثنائي الي آفاق أعلى تشمل جميع المجالات. 

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