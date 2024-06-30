الصومال تهنئ مصر بذكرى ثورة 30 يونيو وتشيد بإنجازاتها في التنمية

هنأ السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ، مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، مشيدا في الوقت ذاته بالنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق المزيد من التنمية الشاملة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات .

وأكد سفير الصومال على العلاقات المصرية الصومالية الأخوية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر العربية ، مؤكدا أن العلاقات تشهد تطورًا مستمرًا في ظل قيادة الرئيس د. حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، و الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون القائم بين الجانبين والدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في شتى المجالات. من الرخاء والتقدم والازدهار ، لتعزيز التعاون الثنائي الي آفاق أعلى تشمل جميع المجالات.