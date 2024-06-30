٤ لاعبين مطلوبين من الزمالك فى المنتخب الأوليمبي

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من إتحاد الكره المصري يطلب فيه استدعاء أربعة لاعبين لصفوف المنتخب الأولمبي المشارك فى أوليمبياد باريس المقرره الشهر المقبل وهم أحمد سيد زيزو وزياد كمال ومحمد شحاته وحسام عبد المجيد.

من ناحيه أخرى نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة جمعته بكل من أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

وكان مسؤولو الزمالك توصلوا لاتفاق مع الحارس على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقده خلال الأيام القليلة الماضية ليوقع محمد صبحي رسمياً على عقود التجديد للقلعة البيضاء.