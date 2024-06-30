تصل لـ 60 درجة.. شوارع الأقصر خالية من المواطنين

شهدت شوارع الأقصر، اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، أخلاء المارة بسبب ارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، التي تشهدها محافظات الصعيد خلاف البحري، مما جعل المواطنين يلجئوا إلي منازلهم للمكوث تحت المرطبات الهوائية.

ارتفاع درجات الحرارة

وفقا للأرصاد الجوية..وصل درجة الحرارة العظمي اليوم الأحد، بمحافظة الأقصر إلى 43 درجة مئوية، ووصول الصغرى إلى 29 درجة، بينما أكد الأهالي أن درجة الحرارة المحسوسة بالنسبة لهم 60 درجة مما ساد المحافظة طقس شديد الحرارة نهارا وليلا.

ارتجاف حيوان تحت لهيب الشمس بسبب شدة الحرارة وبحثه عن مكان آمن يستظل به ويحتمي فيه من الحرارة الشديدة بشوارع الأقصر، ثم نومه تحت شجرة بأحد الشوارع ليستظل بظلها.

وجدير بالذكر أن ارتفاع الحرارة هذا يتسبب في لفظ أنفاس عدد كبير من الصغار والشباب داخل محافظة الأقصر تحت أنقاض المياه في أثناء محاولتهم الهروب من لهيب الشمس إلى المياه من أجل الترطيب على أجسادهم، والتي كان آخرها أمس شاب يبلغ من العمر 22 عاما لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل بإسنا جنوب الأقصر، في أثناء هروبه من حرارة الجو.