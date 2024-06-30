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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

يوسف النصيري على رادار نادي روما

النصيري
النصيري

يسعى نادي إي سي روما الإيطالي للتعاقد مع مهاجم منتخب المغرب خلال الفترة المقبلة في الميركاتو لتعزيز خط الهجوم.

ويتحرك نادي روما للتعاقد مع المغربي يوسف النصيري في الميركاتو الصيفي وشراءه من نادي إشبيلية الإسباني خلال الفترة المقبلة.

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وتنتهي إعارة البلجيكي روميلو لوكاكو مع روما ليعود إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي لكنه لا يبدو أنه سيستمر مع النادي اللندني.

ويسعى نادي روما إلى تعويض رحيل مهاجمه البلجيكي لوكاكو، بعد رحيله والتعاقد مع مهاجم جديد لذئاب العاصمة.

ويستهدف روما التعاقد مع يوسف النصيري خلال الانتقالات الصيفية، وحدد نادي إشبيلية سعر لاعبه المغربي من أجل الموافقة على بيعه.

يشترط نادي إشبيلية الحصول على مبلغ 20 مليون يورو نظيره التخلي عن النصيري في الميركاتو الصيفي لكن السعر يراه مسؤولو نادي روما كبير ويحاولون تخفيضه.

ويتنافس مع روما نادي فناربخشة التركي بقيادة جوزيه مورينيو على التعاقد مع يوسف النصيري، وينتهي عقد اللاعب الدولي المغربي مع إشبيلية في صيف عام 2025، ما يجعل النادي الأندلسي يبحث عن الاستفادة المالية من بيعه بدلا من خسارته بشكل مجاني في العام المقبل حال لم يجدد عقده معهم.
 

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