محافظ مطروح: توريد 610 الآف من الأقماح

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن انتظام عملية توريد محصول القمح علي مستوي المحافظة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 610363 طنًا و 256 كيلو قمح.

وأوضح غراب، أن المحافظة تجري متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للأطمئنان علي انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

توريد محصول القمح

من جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن أسعار شراء القمح المنتج محليا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالآتي:

- 2000 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط.

- 1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط.

- 1900 جنيه للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف باتباع أساليب التخزين السليمة وتوفير مواد التبخير اللازمة كذلك عند تعرض الأقمـاح المخزنة لأي عجز أو تسريب أو انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي.