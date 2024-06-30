تعليم قوص: مبادرتنا رد الجميل زارت 50 مشروع قومى ل"حياة كريمة"

أكد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، أن المبادرة التوعوية " رد الجميل" التى دشنتها إدارة قوص التعليمية، مطلع العام الجارى زارت أكثر من 50 مشروع قومى تنموى من نتاج المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرى المركز ، مشيدا بالنقلة الحضارية التى شهدتها قرى جمهورية مصر العربية منذ بدء تنفيذ المبادرة على أرض الواقع والتى وضعت على عاتقها التطوير الخدمى الشامل لكل الملفات التى من أهم ركائزها المواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية.

وأكد مدير تعليم قوص، أن القيادة السياسية كانت ولاتزال تضع نصب عينيها كيفية توفير الحياة الكريمة التى ترضى المواطن سواء فى الحضر أو الريف، مؤكدا أن ملف التعليم والصحة ومياة الشرب كانوا الركيزة الرئيسة التى شغلت القيادة السياسية خلال الخمس سنوات الخيرة.

وشهد ملف التعليم خلالها الفترة الماضية دعم الحكومة للجانبين الإدارى الانشائي من خلال تنفيذ الهيئة العامة الأبنية التعليمية أكثر من 80 عملية إحلال وتجديد وإضافة أجنحة وإستحداث مدارس تابعة لإدارة قوص التعليمية الأمر الذى افتقده الصعيد من أكثر من 40 عاماً مما ساهم فى الحد من كثافة التلاميذ بالفصول والاتجاه بالايجاب نحو إلغاء العمل بنظام الفترتين بمدارس القرى ، منوها إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين نفذت عدة خطط مهنية دربت خلالها عدد كبير من المعلمين على أسس تربوية جديدة ساعدت فى تطوير حقيقى للمعلم الذى يمثل الركيزة الاساسية لدعم الطالب ورفع كفاءته داخل الفصل .

وكانت إدارة قوص التعليمية - جنوب قنا ، قد دشنت مارس الماضى مبادرة توعوية بعنوان " رد الجميل" إستهدفت خلالها تعريف الطلاب، وهيئات التدريس التابعين للإدارة پإنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال التجول الميدانى بالطلاب للمشروعات التنموية التى تنفذها القيادة السياسية بقرى حياة كريمة لروح روح الولاء والانتماء لديهم والتعرف على الدور الناجز الذى تلعبه القيادة السياسية ودعمهم للجمهورية الجديدة فى ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي مسيرة التنمية .

وزارة التربية والتعليم توجه رسالة طمأنة للطلاب: الدكتور رضا حجازي وجه بسرعة إعداد تقرير للجنة فنية محايدة حول مطابقة ورقة أسئلة امتحان الفيزياء ونموذج الإجابة للمواصفات

وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح

في إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة، تتوجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برسالة طمأنة لأبنائها الطلاب، حيث تؤكد الوزارة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي يتابع عن كثب تقرير اللجنة الفنية، مؤكدا أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.