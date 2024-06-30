حملة لرفع المخلفات على طريق مصر _ أسوان بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، بقيادة قاسم عبدالرضي نائب رئيس المدينة بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى ومنع إنتشار الأوبئة والأمراض.

وأستهدفت حملة اليوم طريق مصر اسوان و طريق طراد النيل وطريق إمتداد السكة الحديد، ونجع ابو الحمد، ومنطقة العزازيه، والصعايده بالإضافة إلى أعمال كنس الشوارع وبجانب البلدورات وتفريغ كافة صناديق القمامة، بنطاق المدينة.

وأشار قاسم عبد الرضي على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع المخلفات أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة خلال الفترتين، مشدداً على مسؤولى قسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجهة الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.

محافظ قنا : قبول دفعة جديدة بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024- 2025 للالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا .

واشار الداودى، الي انه سيتم قبول 50 طالب بالدفعة الجديدة من الحاصلين على مجموع 276 درجة كحد أدنى فى الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام الدراسي بالإضافة الي اجتياز اختبارات القدرات الخاصة وانه تم تحديد نسبة 80 % من اجمالي المتقدمين لأبناء المحافظة والنسبة المتبقية موزعة علي ابناء المحافظات المجاورة .

وأضاف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن شروط التقديم في مدارس المياه والصرف الصحي 2025 هى كتالى:

1. الحصول على شهادة الإعدادية العامة فقط 2024. 2. ألا يقل مجموع الطالب عن 276 درجة في الإعدادية العامة علي ان يكون التفاضل في القبول للمتقدمين حسب :-

1. مجموع الشهادة الاعدادية العامة الحاصل عليها الطالب هذا العام ٢٠٢٤ + الدرجة الحاصل عليها الطالب في الاختبارات التي تعقد بمعرفة مديرية التربية والتعليم وشركة المياه.

2. في حالة تساوي الدرجة تكون المفاضلة للأصغر سنا.

3. في حالة التساوي تكون المفاضلة بترتيب الحروف الابجدية للطالب مع تنفيذ ما تم اتباعه في العام الماضي بقبول(40) طالب بمحافظة قنا و (۱۰) من المحافظات الأخرى وهي ( الاقصر - اسيوط - سوهاج ) علي ان لا يكون الطالب متقدم في احدي هذه المحافظات الي مدرسة اخري بنفس التخصص وفي حالة ثبوت تقديمه يكون ليس له الحق في استكمال باقي اجراءات التقدم.