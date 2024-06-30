غدًا.. العودة لتخفيض ساعات أحمال الكهرباء لمدة ساعتين

بناءً على قرار مجلس الوزراء..

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الإثنين، تخفيض ساعات الأحمال وانقطاع الكهرباء إلى ساعتين فقط بدلًا من 3 ساعات، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذى أكد العودة لتخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا اعتبارا من أول يوليو.

وكان تم زيادة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات الأسبوع الماضي، نظرًا لزيادة استهلاك المواطنين للكهرباء وارتفاع درجة الحرارة.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أعطى تعليماته لجميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتخفيض الأحمال إلى ساعتين فقط يوميًا بدلاً من 3 ساعات، مؤكدًا أنه في حالة زيادة فترة الانقطاع على ساعتين بأنه عطل فنى، مناشدًا المواطنين بالاتصال بالخط الساخن 121.

كما أمر وزير الكهرباء بالتشديد على غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً اعتبارًا من اليوم في الطرق والمولات عدا الصيدليات والسوبر ماركت اعتبارًا من أول يوليو الجاري

وكانت وزارتا الكهرباء والبترول تقدمتا بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التى تم الإعلان عنها بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.

وأوضحت الوزارتان أنه على الرغم من الخطط الموضوعة مسبقًا، بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف، التى قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقًا للتوقيتات المخططة.

أضافت الوزارتان، في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة، الذى تعانى منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التى بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء، حيث تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد فى ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة، وستواصل الوزارتان الإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.