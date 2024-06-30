خطة طواريء أمنية وإجراءات استثنائية في يورو 2024

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فرض الإجراءات الأمنية لمنع المشجعين من اقتحام ملاعب الكأس الأوروبية، معلناً تحركه لتطبيق بعض الإجراءات الأمنية لمنع المشجعين من اقتحام الملاعب.



وشهدت البطولة الأوروبية فشل السلطات الألمانية في السيطرة على المشجعين الذين اقتحموا ملاعب البطولة بصورة مستمرة سواء في التدريبات أو المباريات المختلفة.

وكان رونالدو هو العامل المشترك في أغلب الأحداث، وخاصة في مباراة تركيا التي شهدت اقتحام المواجهة مرتين من خلال أحد الأطفال، ثم مشجع شاب جعل الدون ينفجر غضبا بسبب شد الشاب يد رونالدو بطريقة قوية وعنيفة.

ومن المقرر ان يبدأ "يويفا" بتطبيق القرارات الاستثنائية، وذلك من أجل السيطرة الأمنية على المدرجات، بتواجد العديد من الحراس في مختلف الأماكن.

وقرر اليويفا، وضع بعض الحواجز المختلفة لمنع أي مشجع من اقتحام الملعب، والتأثير على استمرار المباريات، وتأتي هذه الإجراءات للحفاظ على سلامة اللاعبين من هجوم المشجعين المتواصل بغرض التصوير معهم.

