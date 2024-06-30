الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يهنئ الرئيس بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهرية مصر العربية، والقوات المسلحة العظيمة، والشرطة المصرية الباسلة، والشعب المصري العظيم، بحلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، وجاءت نص التهنئة كالآتي:

«يسعدنى أن أتقدم بأصدق آيات التهاني إلى القيادة السياسية، وقائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التى شكلت نقطة التحول فى التاريخ الحضاري لأمتنا المصرية.

كذا أهنئ القوات المسلحة المصرية، التي أكدت قدسية العلاقة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة، التى لم ولن تحيد عن تأييده والانحياز لإرادته ومواصلة دورها الأصيل فى حماية أركان الدولة المصرية ودورها العظيم، فى الحفاظ على مقدسات الوطن ومقدراته».

حفظ الله مصر بقيادتها السياسية رئيسًا وشعبًا وأرضًا.

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