يورو 2024.. الملايين تنتظر لاعبي جورجيا في حال عبور إسبانيا

قرر رجل الأعمال الجورجي الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي، الذي يعتبره الكثير زعيم الظل في البلاد، مكافأة المنتخب الوطني لكرة القدم على تأهله التاريخي لثمن النهائي، بعشرة ملايين دولار.



وحققت جورجيا المفاجأة عندما حجزت بطاقتها إلى ثمن النهائي في أول مشاركة لها في بطولة كبرى، ولكنها تواجه إسبانيا، الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وقال الحزب الحاكم إن الرئيس الفخري لحزب الحلم الجورجي الحاكم بيدزينا إيفانيشفيلي سيمنح منتخب كرة القدم الجورجي أيضا 30 مليوناً في حالة الفوز على إسبانيا.

ويعد إيفانيشفيلي، أغنى رجل في البلاد والذي جمع ثروته في روسيا خلال التسعينيات، كما أنه زعيم الظل الذي يحرك البلاد من وراء الكواليس، على الرغم من أنه لا يشغل منصبا حكوميا رسميا.

