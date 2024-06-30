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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورو 2024.. صافرة فرنسية لإدارة قمة إسبانيا وجورجيا

الحكم فرانسوا ليتيزكي
الحكم فرانسوا ليتيزكي

يدير الحكم فرانسوا ليتيزكي، مواجهة إسبانيا وجورجيا، وستكون هذه ثالث مباراة يديرها الحكم الفرنسي في البطولة، بعد مباراتي كرواتيا ضد ألبانيا، والدنمارك وصربيا.

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يورو 2024.. اسبانيا تخشى مفاجآت أمم أوروبا أمام جوجيا الليلة

وأدار فرانسوا ليتيزكي، مباراة واحدة لإسبانيا في الخامس من يونيو2022 في دوري الأمم أمام التشيك، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، فيما أدار مباراة واحدة لجورجيا، وانتهت بالتعادل السلبي أمام الدنمارك. 

ويساعد فرانسوا ليتيزكي، تحكيمياً، الثنائي سيريل مونييه ومهدي رحموني، وسيكون الهولندي سيردار جوزوبويوك حكما رابعا، على ان يتولى مسئولية تقنية الفيديو، الفرنسي جيروم بريسارد ومواطنه ويلي ديلايود، والإيطالي باولو فاليري.

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