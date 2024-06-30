اليوم.. طموح جورجيا يصطدم بالعملاق الإسباني في يورو 2024

تتواصل مباريات مرحلة دور ثمن النهائي، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، والتي تستضيفها ألمانيا حتى منتصف شهر يوليو المقبل، حيث ستختتم يورو 2024، بإطلاق صافرة المباراة النهائية مساء يوم 14 يوليو 2024.

وفي تمام العاشرة مساءً على ملعب راين إينرجي ستاديون بمدينة كولن الألمانية، يستعد منتخب إسبانيا لخوض مباراة غير رحيمة أمام جورجيا، المنتخب المكافح، الذي حقق مفاجأة كبرى وفاز على منتخب البرتغال بقيادة نجمه العالمي كريستيانو رونالدو.

ويسعى الإسبان لمواصلة مسيرتهم المميزة في البطولة، رغم وقوعه في مجموعة الموت، حيث حقق "لاروخا" العلامة الكاملة في دور المجموعات، بانتصاره على كرواتيا ثم إيطاليا وألبانيا.

في المقابل، حقق منتخب جورجيا أكبر مفاجأة في البطولة بعدما تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الـ16، ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

واستعاد منتخب جورجيا توازنه بعد بدايته المخيبة بالخسارة من تركيا، ثم التعادل مع التشيك، وصولاً للفوز التاريخي على البرتغال بثنائي دون رد.