فتح باب التقديم لمسابقة "مصر ترسم" لاكتشاف المواهب الفنية ودعم ذوي الهمم

ننشر استمارة المشاركة

أعلنت وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، عن فتح باب المشاركة في مسابقة "مصر ترسم" للأطفال والشباب، وذلك ضمن مبادرة "مصر تبدع" التي تُطلقها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تهدف المسابقة إلى اكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية المتنوعة، وتشجيع الإبداع الفني لدى الأطفال والشباب،

مع دمج ودعم ذوي الهمم.

شروط المسابقة:

الفئات العمرية:

* من 5 إلى 12 عامًا.

* من 13 إلى 18 عامًا.

* من 19 إلى 27 عامًا.



الموضوعات:

* التعبير عن مفردات البيئة وخصوصيتها الثقافية.

* أثر التغيرات المناخية على البيئة.

* المشروعات القومية.

* أفكار إيجابية من قصص أو روايات أو كتب.

* السير الذاتية للشخصيات البارزة.



الأعمال الفنية:

* أعمال مسطحة (رسم، تصوير، تصوير فوتوغرافي).

* أعمال مجسمة (نحت، خزف).

* أعمال مركبة (باستخدام أي نوع من الخامات).



الشروط الإضافية:



* ألا تزيد مساحة العمل المسطح عن 35 سم × 50 سم ولا تقل عن 17 سم × 25 سم.

* ألا تزيد مساحة العمل المجسم عن 50 سم (طول) × 50 سم (عرض) × 50 سم (ارتفاع).

* بالنسبة للأعمال المسطحة، يجب تقديم اللوحة الورقية فقط دون أي إخراج أو إطار خارجي.

* يُسمح بتقديم عملين كحد أقصى.

* قرارات لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للطعن.

كيفية التقديم:

تقديم العمل الفني:

* إلى أقرب قصر ثقافة تابع لمدينة المتسابق.

* أو أي قطاع من قطاعات وزارة الثقافة.

* مع الإشارة إلى ذلك في استمارة التقديم.

* **إرسال العمل بالبريد السريع:**

* على العنوان التالي: 7 شارع كمال الدين حسين، جاردن سيتي، قصر ثقافة الطفل، أمام السفارة الأمريكية.

* **إرسال العمل بالبريد الإلكتروني:**

* [email protected]

**المرفقات المطلوبة:**

* **استمارة اشتراك**

المنشورة عبر الرابط

https://drive.google.com/file/d/1Bjme5RSFwovudrpDhXXpnEIOoEBuDOb3/view?usp=drivesdk

* **نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية.**

* **صورتان شخصيتان.**

* **بطاقة تعريف للمتسابق** (لا تزيد عن نصف صفحة).

* **واسطوانة مدمجة تحمل صور للعمل الفني.**

الجوائز

* **جوائز مادية** للفائزين.

المركز الأول 25 ألف جنيه

الثاني 20 ألف جنيه

الثالث 15 ألف جنيه

الرابع 10 آلاف جنيه

الخامس 8 آلاف جنيه

السادس 7 آلاف جنيه

السابع 6 آلاف جنيه

الثامن 5 آلاف جنيه

التاسع 4 آلاف جنيه

العاشر 3 آلاف جنيه.

* **شهادات تقدير** لجميع المشاركين.

* **إقامة معرض فني** لأعمال الفائزين.

**الجدول الزمني:**

* **بدء التقديم:** الإثنين 1 يوليو 2024.

* **آخر موعد للتقديم:** الخميس 15 أغسطس 2024.