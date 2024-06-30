هل تنهي هواوي اعتماد الصين على Windows وAndroid

في غرفة صغيرة، تعرض طائرة بدون طيار، وروبوت ذو قدمين، وجهاز الخروج من السوبر ماركت، وأجهزة أخرى، رؤية لمستقبل البرمجيات في الصين - حيث حل نظام التشغيل الذي طورته شركة هواوي الوطنية، محل نظامي التشغيل Windows وAndroid.

المجموعة موجودة في مركز Harmony Ecosystem Innovation Center في مدينة Shenzhen الجنوبية، وهو كيان مملوك للحكومة المحلية يشجع السلطات والشركات وصانعي الأجهزة على تطوير البرامج باستخدام OpenHarmony، وهو إصدار مفتوح المصدر من نظام التشغيل الذي أطلقته Huawei قبل خمس سنوات. بعد أن أدت العقوبات الأمريكية إلى قطع الدعم لنظام Android من Google.

في حين تمت مراقبة عمليات إطلاق الهواتف الذكية الأخيرة التي حققت مبيعات قوية من شركة هواوي عن كثب بحثًا عن علامات التقدم في سلسلة توريد الرقائق في الصين، فقد قامت الشركة أيضًا ببناء خبرة بهدوء في القطاعات الحاسمة لرؤية بكين للاكتفاء الذاتي التكنولوجي من أنظمة التشغيل إلى برمجيات المركبات.



وفي العام الماضي، أخبر الرئيس شي جين بينج المكتب السياسي النخبوي للحزب الشيوعي أن الصين يجب أن تخوض معركة صعبة لتوطين أنظمة التشغيل وغيرها من التكنولوجيا "في أقرب وقت ممكن" في حين تتخذ الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد صادرات الرقائق المتقدمة والمكونات الأخرى.

ويجري الآن الترويج لنظام OpenHarmony على نطاق واسع داخل الصين باعتباره "نظام تشغيل وطني" وسط مخاوف من إمكانية فصل الشركات الكبرى الأخرى عن منتجات Microsoft Windows وAndroid التي تعتمد عليها العديد من الأنظمة.

وقال صني تشيونج، الزميل المشارك في مؤسسة جيمستاون، وهي مجموعة سياسات دفاعية أمريكية: "من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تآكل الحصة السوقية لأنظمة التشغيل الغربية مثل أندرويد وويندوز في الصين، مع اكتساب المنتجات المحلية قوة جذب".

وقالت شركة الأبحاث Counterpoint إنه في الربع الأول من عام 2024، تجاوز نظام HarmonyOS من هواوي، وهو الإصدار الداخلي للشركة من نظام التشغيل، نظام iOS من Apple ليصبح ثاني أكثر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة مبيعًا في الصين بعد Android. ولم يتم إطلاقه على الهواتف الذكية خارج الصين.

لم تعد شركة هواوي تسيطر على OpenHarmony، بعد أن قامت بإهداء الكود المصدري الخاص بها إلى مؤسسة غير ربحية تسمى OpenAtom Foundation في عامي 2020 و2021، وفقًا لمذكرة داخلية وإصدارات أخرى.

ولكن غالبًا ما تشير وثائق مركز الابتكار والحكومة إلى OpenHarmony وHarmonyOS بالتبادل كجزء من نظام Harmony البيئي الأوسع. وقال محللون إن نمو نظام HarmonyOS، المتوقع طرحه في إصدار الكمبيوتر الشخصي هذا العام أو العام المقبل، سيحفز اعتماد OpenHarmony.



قال ريتشارد يو، رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، في افتتاح مؤتمر للمطورين الأسبوع الماضي: "لقد أنشأت شركة Harmony نظام تشغيل أساسيًا قويًا لمستقبل الأجهزة الصينية".

ولم تستجب هواوي لطلب مزيد من التعليق.