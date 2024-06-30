ساوثجيت : مستعدون لكل الاحتمالات امام سلوفاكيا

أكد جاريث ساويثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا ان منتخب بلاده جاهز لكل الاحتمالات قلل المواجهة المرتقبة التي تنتظره امام منتخب سلوفاكيا مساء الاحد في اطار مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة يورو ٢٠٢٤ بما في ذلك اللجوء إلى ركلات الترجيح مشيرا الى انه قام بالتركيز على رفع أداء لاعبي المنتخب الانجليزي في تنفيذها .

وكان المنتخب الأنجليزي تحت قيادة جاريث ساوثجيت قد نجح في الفوز بثلاث مباريات من أصل أربعة لجا خلالها إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز لكن تبقى خسارته المباراة النهائية ليورو ٢٠٢٠ امام ايطاليا بركلات الترجيح هي الذكرى الاسوأ بعدما قام ساوثجيت بإدخال الثنائي ماركوس راشفورد و سانشو من اجل تسديد ركلات الترجيح لكنهما فشلا في تسجيلها .

كما يملك ساوثجيت ذكرى سيئة أخرى تعود لعام ١٩٩٦ عندما فشل بنفسه في تسجيل ركلة ترجيح امام منتخب ألمانيا ليخرج منتخب انجلترا من الدور نصف النهائي .

وقال جاريث ساوثجيت قبل ساعات من مواجهة انجلترا امام سلوفاكيا : تدربنا بشكل جيد على ركلات الترجيح ولدينا طرق جديدة لتحسين قدراتنا فيها و جاهزون حال الوصول في اي وقت لها .

وأضاف: تم تحميلي خسارة النهائي أمام ايطاليا بسبب إدخال راشفورد و سانشو وهذا غير حقيقي بدليل ان ديبالا سجل ركلة ترجيح في نهائي كاس العالم بعد دخوله بدقائق وهو نفس ما تكرر مع مانشيستر يونايتد في نهائي الدوري الأوربي حيث خسر اليونايتد رغم تسجيل البديلين في ذلك الوقت خوان ماتا واليكس تاليس الركلتين اللتين سددهما .

وعن منتخب سلوفاكيا قال ساوثجيت : رأي الكل مدى التنظيم الذي يتمتع به المدرسة السلوفاكية في كرة القدم ولديهم منتخب قوي اتمنى ان نستطيع التعامل معه خلاب المباراة.