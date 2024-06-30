السلطات اللبنانية تعتقل أطباء سوريين ومخاوف من ترحيلهم

أحالت السلطات اللبنانية 7 أطباء سوريين، إلى الأمن العام في بيروت، بعد أيام من استدعائهم وتوقيفهم في طرابلس شمال لبنان، وسط مخاوف من ترحيلهم وتسليمهم إلى النظام السوري، على خلفية نشاطهم الإنساني تجاه السوريين واللبنانيين.

أطباء من الجنسية اللبنانية قدموا شكوى، ضد مركز صحي يعمل به الأطباء السوريين، بسبب استقبالهم مرضى من اللبنانيين والسوريين على حد سواء، ومعالجتهم بأسعار رمزية.

مصادر المرصد السوري، أكدت أن الأطباء جميعهم انتقلوا إلى لبنان بصورة شرعية، ولديهم إقامات وجوازات سفر سارية المفعول.

وأدان المرصد السوري لحقوق الإنسان، الانتهاكات بحق العاملين بالمجال الإنساني، لا سيما الأطباء.

وطالب المرصد السلطات اللبنانية، بوقف الممارسات وحملات التحريض التي تقوم بها جهات لبنانية ضد السوريين.

وإطلاق سراح المعتقلين السوريين في سجون لبنان، والالتزام التام بالقانون الدولي الذي يحمي اللاجئين ويمنع ترحيلهم قسرا دون توفير بيئة إنسانية لهم.