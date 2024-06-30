علي الخامنئي: العدو خطط لتدمير النظام الإسلامي من خلال احتلال المنطقة

أعلن الإمام علي الخامنئي"المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، أن العدو يهدف في مخططاته إلى تدمير النظام الإسلامي باحتلال المنطقة.

وقال في تصريحات له: إن العدو خطط لتدمير النظام الإسلامي من خلال احتلال المنطقة وبالتزامن مع فرض ضغوط اقتصادية وسياسية وكذلك "أيديولوجية ودينية" على إيران لكن جمعا من الشباب المؤمنين، أحبطوا هذه الخطة الباهظة الثمن للاستكبار.

وأشار إلى الطبيعة العنيفة والقاسية واللاإنسانية لتنظيم داعش الإرهابي والجماعات المتحالفة معه والتي تشكلت بدعم من أمريكا والغرب بالسلاح والدعاية، كان هدف هذا التنظيم جعل المنطقة وخاصة إيران غير آمنة.