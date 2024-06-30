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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

علي الخامنئي: العدو خطط لتدمير النظام الإسلامي من خلال احتلال المنطقة

علي الخامنئي
علي الخامنئي

أعلن الإمام علي الخامنئي"المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، أن العدو يهدف في مخططاته إلى تدمير النظام الإسلامي باحتلال المنطقة. 

وقال في تصريحات له: إن العدو خطط لتدمير النظام الإسلامي من خلال احتلال المنطقة وبالتزامن مع  فرض ضغوط اقتصادية وسياسية وكذلك "أيديولوجية ودينية" على إيران لكن جمعا من الشباب المؤمنين، أحبطوا هذه الخطة الباهظة الثمن للاستكبار.

 

وأشار إلى الطبيعة العنيفة والقاسية واللاإنسانية لتنظيم داعش الإرهابي والجماعات المتحالفة معه والتي تشكلت بدعم من أمريكا والغرب بالسلاح والدعاية، كان هدف هذا التنظيم جعل المنطقة وخاصة إيران غير آمنة.

 

 

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