حفل الموضة العالمي IFA ٢٠٢٤ بحضور نجوم الفن وخبراء الموضة

انطلقت منذ قليل فعاليات حفل الموضة العالمي International fashion awards للعام الحالي ٢٠٢٤ ، بأحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل بالقاهرة .

أقيم الحفل برعاية الإعلامي أحمد عليوة رئيس مجلس إدارة Fingerprints المنظمة للحفل ، وحضره كوكبة من نجوم الموضة والفن من بينهم الفنانة لقاء سويدان ، ولمياء فهمي عبد الحميد ، وماجدة نور الدين ، وقامت بتقديم الحفل الإعلامية رشا سليمان .

هذا وشارك بالحفل من خبراء الموضة والمجوهرات والعطور كل من مصممة الأزياء المصرية ريهام عابد والمصممة الجزائرية امينة بوزناد عطية والمصممة الأردنية ضياء الجغبير ومصممة الأزياء السعودية النور ،ماجدة المنجي وايهاب المصري للخليج للعطور .

من هي لقاء سويدان

هي فنان من أصول لبنانية من جهة والدها ، بدأت التمثيل وهي بسن صغيرة في مسلسل هو وهي، ومن بعده استمرت بعملها الفني حتى بدأت تأخذ أدوار أكبر من أدوارها السابقة كما إنها كانت تشارك في برامج الأطفال.

بعد حصولها على الثانوية العامة إلتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحي، درست الغناء والعزف على البيانو والكونترباص في “معهد الكونسيرفتوار” ووقد قامت بالبطولة الغنائية في “أوبريت مصر إرادة ونصر” في إطار الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر بمشاركة الفنان علي الحجار.

وتزوجت من الفنان حسين فهمي في عام 2007 ولكن زواجهما لم يدوم حيث انفصلا عام 2012 بعد خلافات وصلت نهايتها إلى المحاكم.