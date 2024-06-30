جمباز الصيد يحصد 19 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية للجمباز الفني

حصد فريق الجمباز الفنى بصيد الدقى 19 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية تحت 10 سنوات بواقع 17 ميدالية ذهبية وميدالية فضية واخرى برونزية ، وقد جاءت النتائج كالتالى :

اللاعبة كادي محمد رأفت: فردي عام - بيم ارضي

اللاعبة ريتال محمد عبدالله: فردي عام - بيم ارضي

اللاعبة تاليا هيثم المصري : فردي عام - بيم ارضي

اللاعبة مريم محمد يحيي: فردي عام - بيم ارضي

اللاعبة ياسمين عبدالعزيز: فردي عام - بيم ارضي

اللاعبة كنده شريف زكي: فردي عام - بيم ارضي

اللاعبة لي لي محمد عمر: فردي عام

اللاعبة روفان مجدي فهيم: فردي عام - بيم ارضي

اللاعبة ريتاج مجدي فهيم : فردي عام

اللاعبة تمارا محمد سويلم: فردي عام - بيم ارضي

اللاعبة يمني عبدالعزيز: فردي عام

الجهاز الفنى والادارى :

رئيس الجهاز عبد الرحمن صبحى،المشرف على الفريق شريف وائل،مدربين احمد رمزى و محمد فتحى و يمنى شريف و الاء عبد الدايم،المدير الادارى ايمن سعيد،ادارى حسام على.

كما تألقت فراشات الجمباز بنادي الصيد المصري فرع اكتوبر في بطولة الفراعنة الدوليه للجمباز الإيقاعي المقامة علي ستاد القاهرة الدولي والتي اسفرت نتائج فريق ٢٠١٤ كالاتي :

١- جيدا مدحت المركز الثاني والميدالية الفضية في اداة الحبل

٢- فريده طارق المركز الثالث والميدالية البرونزيةفي اداه الطوق كما حصلت اللاعبه علي المركز الرابع في الجمله الحرة

٣- جايدا زهران المركز الرابع في اداة الحبل،كما حصلت اللاعبه علي المركز التاسع في اداه الطوق

٤- هنا خطاب علي المركز الخامس في اداه الطوق

٥- ليلي محمد سليمان المركز الخامس في اداة الكرة والمركز العاشر في الجمله الحرة