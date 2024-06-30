انهيار منزل مكون من عدد 4 طوابق بالدقهلية دون اصابات

شهدت قرية ميت فاتك التابعة لمركز المنصورة انهيار منزل مكون من عدد 4 طوابق حيث وعلي الفور تم إخلاء جميع السكان من المنزل دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة وتم فرض كردون آمن حول العقار لتأمين حياتهم وذويهم كما تم فصل التيار الكهربائي عن العقار.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز المنصورة يفيد بورود بلاغ يفيد بإنهيار منزل مكون من عدد 4 طوابق بقرية ميت فاتك التابعة لمركز ومدينة المنصورة

وإنتقل إلى مكان البلاغ ضباط مركز المنصورة وقوات من الحماية المدنية لمتابعة الموقف وتبين انهيار لحد المنزل بقرية ميت فاتك التابعة لمركز ومدينة المنصورة مكون من عدد 4 طوابق حيث إنهار الدور الأرضي بالكامل وباقي الأدوار قائمة.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة التوجه إلي موقع الحادث بالقرية المشار إليها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفرض كردون أمني حول المنزل وفصل كافة المرافق عنه ( كهرباء - مياه شرب - صرف صحي ) وإخلاء كافة محتويات المنزل عن طريق الحماية المدنية والدفع بالمعدات الهندسية لمركز ومدينة المنصورة الي الموقع لإزالة المنزل حتي سطح الأرض ورفع الأنقاض وإخلاء الموقع تماماً من اي أنقاض .