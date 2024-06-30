طائرات حربية إسرائيلية تخرق جدار الصوت فوق لبنان

أفادت مصادر لبنانية، بأن طائرات حربية إسرائيلية، خرقت جدار الصوت، في البقاع اللبناني، وتشويش راداري سوري عليها، في اجواء البقاع اللبناني على الحدود مع سورية.



وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

حزب الله ينفذ عدة عمليات ضد مواقع إسرائيلية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله، عدة عمليات ضد مواقع إسرائيلية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال حزب الله في بيانه: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 29-06-2024، وفقًا للآتي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:45 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

2- الساعة 15:40 استهداف دبابة ‏ميركافا وآلية "نميرا" في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ ‏الموجهة وإصابتهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما.‏

3- الساعة 18:40 استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى ‏تدميرها.

