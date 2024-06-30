ياسر حمد: إدارة الزمالك حاولت اقناعي بالبقاء.. وجوميز تفهم وجهة نظري

تحدث ياسر حمد المدافع الفلسطيني المحترف السابق ضمن صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب إنهاء كافة أمور عقده مع الأبيض بالتراضي.

وقال حمد عبر تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب أون :"ان إدارة نادي الزمالك قامت بالعديد من المحاولات لاقناعي بالبقاء داخل صفوف الأبيض وعدم مغادرة جدران القلعة البيضاء" .

وتابع:" جمعتني جلسة مع جوزيه جوميز مدرب الفريق وقمت بشرح وجهة نظري له مشيرا إلى أنه لديه الطموح للتوهج والظهور الدائم وليس كموظف اتقاضى راتبا دون تقديم أوراق اعتماد".

واكمل:" اتمنى العودة لجدران الزمالك مرة أخرى لاحقا وتحقيق طموحات الجماهير مشيرا إلى أنه كان لديه الرغبة الكبيرة لخوض قمة الأهلي و الزمالك في الدوري".



وأختتم:" حديثه قائلا "أنهيت كل شيء مع نادي الزمالك ولدي عدة عروض وأتفاوض مع بعض الأندية، لكني الآن سأعود إلى إسبانيا".