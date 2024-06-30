الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ألمانيا المقبلة في بطولة اليورو

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

تأهل منتخب ألمانيا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 التي أقيمت على أرضه بعد الفوز على الدنمارك بثنائية نظيفة.

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رقم مميز لـ منتخب ألمانيا في بطولة أمم أوروبا

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يورو 2024.. ايقاف مباراة المانيا والدنمارك  بسبب سوء الأحوال الجوية

وفاز المنتخب الألماني على الدنمارك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب سيجنال ايدونا بارك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ويترقب منتخب ألمانيا الفائز في مباراة إسبانيا وجورجيا التي تقام اليوم الأحد، لمواجهته في ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباراة ألمانيا المقبلة:

يلتقي منتخب ألمانيا مع المنتخب الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا، يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، الثامنة بتوقيت الإمارات، وتقام المباراة في مدينة شتوتجارت.

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