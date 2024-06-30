الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأونروا: سكان غزة يعيشون حياة بائسة للغاية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت مسؤولة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لويز ووتردج، أن سكان قطاع غزة يعيشون حياة بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل شيء.

 

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وأضافت ووتردج في مقطع مصور حول تقييد إدخال المساعدات إلى القطاع، عبر حساب "الأونروا" على إكس، "عندما تصل كمية قليلة جدا من المساعدات، سيكون هناك بالطبع اندفاع كبير من السكان للحصول عليها.

وتابعت أن "مئات الفلسطينيين بغزة ينتظرون وصول المساعدات"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واعتبرت المسؤولة الأممية، أن "سكان غزة يعيشون حياة وأوقاتا بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل شيء".

وأردفت أن "الحل الوحيد تقديم المزيد من المساعدات لأهالي غزة".

 

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