أبوتريكة ينتقد تنظيم ألمانيا: لم نرى ذلك في مونديال قطر

أنتقد محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق، تنظيم ألمانيا لبطولة كأس أمم أوروبا والتي تستضيفها على أراضيها.

وشهدت ألمانيا بعض الأحداث بسبب سوء التنظيم، بعدما مثل الازدحام من أجل الوصول للمباراة مثلما حدث في لمنتخب بلجيكا في أحد المباريات، وشهدت أحداث شغب في المدرجات في أكثر من لقاء، مثل مباراة تركيا وجورجيا.

قال أبوتريكة في تصريحاته خلال ستوديو بي أن سبورتس لمباراة ألمانيا والدنمارك في دور ال16 من اليورو: "تنظيم قطر لكأس العالم كان على أعلى مستوى، ألمانيا تمتلك ملاعب جميلة جداً لكن غير جاهزة وبها عيوب كتيرة، رأينا المطر والثلج.

وتابع: هل أرضية الملاعب جاهزة؟ هل المدرجات جاهزة وسلامه الجماهير مضمونة؟ أشك في ذلك، نحن رأينا ملاعب قطر أرضية مثل السجاد وأجواء رائعة، وتشاهد ثلاث أو أربع مباريات خلال 24 ساعة.

وفاز منتخب ألمانيا على نظيره الدنمارك بهدفين نظيفين، وشهدت المباراة هدفين آخرين، واحد للماكينات الألمانية، وآخر للدنمارك.

وتعرضت المباراة في الشوط الأول للايقاف، لسوء الأحوال الجوية، ليقرر الحكم إيقاف المباراة قبل أن يتم استئنافها بعد تحسن الأجواء.