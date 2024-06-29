تعليم نجع حمادي تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بثورة 30 يونيو

قدم عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، بخالص التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، والشعب المصري؛ و الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و السادة قيادات مديرية التربية والتعليم بقنا، والإدارة التعليمية بنجع حمادي، والسادة العاملين، وجموع معلمي نجع حمادي، بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيه.

داعيًا المولَّى عز ‏وجل، أن يحفظ مصرنا الغالية, وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن ‏يوفق قادتها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يهيئ لشعبها كل سبل القوة والرخاء والسلام ‏والاستقرار.‏

موعد وشروط التقديم.. قبول دفعة جديدة بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/ 2025 للالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا .

وأشار الداودى، إلي انه سيتم قبول 50 طالب بالدفعة الجديدة من الحاصلين على مجموع 276 درجة كحد أدنى فى الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام الدراسي بالإضافة إلي اجتياز اختبارات القدرات الخاصة وأنه تم تحديد نسبة 80 % من إجمالي المتقدمين لأبناء المحافظة، والنسبة المتبقية موزعة علي ابناء المحافظات المجاورة.

وأضاف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن شروط التقديم في مدارس المياه والصرف الصحي 2025 هى كتالى:

- الحصول على شهادة الإعدادية العامة فقط 2024.

- ألا يقل مجموع الطالب عن 276 درجة في الإعدادية العامة علي أن يكون التفاضل في القبول للمتقدمين حسب :-

1. مجموع الشهادة الاعدادية العامة الحاصل عليها الطالب هذا العام 2024 + الدرجة الحاصل عليها الطالب في الاختبارات التي تعقد بمعرفة مديرية التربية والتعليم وشركة المياه.

2. في حالة تساوي الدرجة تكون المفاضلة للأصغر سنا.

3. في حالة التساوي تكون المفاضلة بترتيب الحروف الأبجدية للطالب مع تنفيذ ما تم اتباعه في العام الماضي بقبول (40) طالب بمحافظة قنا، و ( 10) من المحافظات الأخرى وهي ( الأقصر - أسيوط - سوهاج ) علي أن لا يكون الطالب متقدم في إحدى هذه المحافظات إلي مدرسة أخري بنفس التخصص وفي حالة ثبوت تقديمه يكون ليس له الحق في استكمال باقي إجراءات التقدم.