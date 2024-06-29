محاكاة مجلس الشيوخ: ثورة 30 يونيو بداية ميلاد الجمهورية الجديد

هنأ أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، التي حافظت على تلاحم المصريين وقطعت الطريق على الدخول إلى صراعات داخل الدولة، كما أفسدت العديد من المؤامرات الداخلية والخارجية بفضل وعى المصريين الذين نجحوا بإرادة قوية فى إنقاذ البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد وائل الشريف، رئيس النُموذجُ، أن ثورة الثلاثين من يونيو ستظل عنوانًا لإرادة المصريين، وتأكيدًا على إصرارهم في الحفاظ على هويتهم والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للفرقة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد، قائلًا في نص برقيته للسيد الرئيس " أننا سنظل نستلهم من هذه الثورة المجيدة، ثورة الشعب روح التحدي في مواجهة المكائد والصعاب ونعاهد الله، ونعاهدكم، ونعاهد الشعب المصري العظيم أن نبذل قصارى الجهد والعطاء من أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي".

وقال أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ -التابع لوزارة الشباب والرياضة- ، في بيان صحفي، إن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، نقطة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية لتصحيح مسار الوطن وإعادة بناء حاضره ومستقبله، وقد كانت بداية ميلاد الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد مر ١١ عاما من العمل فى بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة التى يحلم بها جميع المصريين، فضلًا عن استعادة مصر لدورها الريادى عربيًا وأفريقيًا ودوليًا.

وأكد أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، دعمهم للقوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة وكافة مؤسسات الدولة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق رؤية مصر 2030.

رئيس جامعة جنوب الوادي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو جاء فيها : "

يطيب لي بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أسرة جامعة جنوب الوادي أن ابعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ثورة الإرادة والتحدي والأمل والتي جسدت قدرة الشعب المصري على صنع التاريخ وأظهرت وعي الشعب المصري الذى خرج إلى كافة الميادين لتصحيح المسار نحو تحقيق دولة ديمقراطية مدنية حديثة تحافظ على مقدرات الوطن ومستقبله ولبى جيش مصر الباسل نداء شعبه العظيم.

وأشاد "عكاوي" بما حققته الدولة المصرية من إنجازات في شتى المجالات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والرقى ، وأن يوفق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويسدد خطاه في كل ما يقوم به لصالح مصرنا الحبيبة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.