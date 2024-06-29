إطلاق سراح رجل الأعمال حسن راتب من قسم شرطة مصر القديمة

قامت الأجهزة المعنية بإطلاق سراح عن رجل الأعمال حسن راتب بعد انتهاء إجراءات الإفراج من قسم شرطة مصر القديمة.

وكانت أجهزة الأمن، أنهت إجراءات الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضاء العقوبة المقررة عليه فى قضية الآثار الكبرى.

الإفراج عن حسن راتب

وقام البحث الجنائى بإجراء الفحص الجنائى على رجل الأعمال لبيان اتهامه فى قضايا أخرى، ومن المقرر أن يغادر قسم الشرطة فور انتهاء الفحص الجنائى ويعود إلى منزله.

وكانت النيابة العامة قد أرسلت إخطارًا إلى وزارة الداخلية يفيد انتهاء العقوبة المقررة على المحكوم عليه حسن راتب فى قضية الآثار، مع تسجيل حسن السير والسلوك له خلال قضاء العقوبة المقررة.

وقضت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية الآثار الكبرى، بحبس حسن راتب 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، والسجن 5 سنوات لعلاء حسانين وغرامة مليون جنيه، والسجن لمدة عامين لباقي المتهمين، والتحفظ على مواقع الحفر.

كما قضت ببراءة علاء حسانين من تهمة إتلاف قطع أثرية.

واتهمت النيابة العامة علاء حسانين بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

كما اتهمت حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.