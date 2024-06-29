أسرة طفل واقعة خطف سوبر ماركت طنطا: ابننا كان هيروح منا

طالبت أسرة الطفل سليم المعروف إعلاميا بواقعة خطف "طفل سوبر ماركت " بطنطا في محافظة الغربية اليوم كافة جهات التحقيقات بالوزارة الداخلية والنيابة العامة بتحقيق القصاص العادل من السيدة التي حاولت خطف طفلها أثناء تواجده برفقتها للشراء بعض المأكولات .

ووجهت أسرة الطفل كل الشكر والتحية والتقدير لرجال الشرطة لسرعه ضبط السيدة التي ظهرت في الفيديو المصور لافتة بقولها "احموا ولادكم ابني كان هيروح مني وحسبنا الله ونعم الوكيل والقانون هو القصاص الحقيقي الحمد لله" .

وكان ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم نجحوا في ضبط سيدة ترتدي جلباب اسود اللون عقب محاولة ارتكابه واقعة خطف طفل من يد أمه أثناء تجوالها داخل سوبر ماركت شهير بمدينة طنطا وتم اقتيادها إلي ديون القسم وتحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة للتحقيق .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك للفيديو يحظي واقعة محاولة استدراج سيدة للطفل صغير أثناء وجوده مع والدته داخل سوبر ماركت شهير وتدخل الام في إنقاذ ابنها من الخطف واستدراجه إلي خارج سوبر ماركت .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ رسمي من والدة الطفل صاحب الواقعة وافادتها بموقع ارتكاب الواقعة .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم تفريغ كاميرات مراقبه داخل سوبر ماركت وتحديد هوية السيدة التي حاولت اصطحاب الطفل خلسه إلي خارج سوبر ماركت .

وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمه بارتكاب الواقعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.