لأول مرة محمد رمضان يعلق على أزمة عمرو دياب مع المعجب.. "بنشتغل عشان الجمهور"

علق الفنان محمد رمضان، على أزمة عمرو دياب الأخيرة مع المعجب في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال محمد السعدي، والتي أثارت جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وتسبب في غضب الجماهير وشن حملات هجوم على الهضبة، إذ قام بصفع أحد المعجبين على وجهه أثناء محاولته لإلتقاط صورة معه.

محمد رمضان

محمد رمضان يعلق على واقعة صفع عمرو دياب لمعجب

تصدر اسم محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي، عقب المؤتمر الصحفي الذى أقيم على هامش فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، وسأل أحد الصحفيين عن رأيه في في واقعة صفع عمرو دياب لمعجب بالقلم على وجهه.

قال محمد رمضان :" حصل معايا نفس الموقف شفت الفيديو لنفس الشخص حاول يتصور معايا، مش بعتب عليه لأن الجمهور عايشين عشانه، وبنشتغل عشان ننال إعجابه، ومقدرش أعلق على تصرف عمرو دياب".

محمد رمضان وعمرو دياب

ومن المقرر أن يحيي محمد رمضان، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين مساء اليوم، في أول مشاركة له بالمهرجان، ومن المقرر أن يصاحب محمد رمضان فرقته، ويقدم فقرات استعراضية مع أبرز أغانيه على مسرح النهضة، وسط حضور جماهيري كبير.

تفاصيل صفع عمرو دياب لمعجب على وجهه

منذ فترة قصيرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ عمرو دياب ، أثناء حضوره حفل زفاف ابنة محمد السعدي، وهو يصفع أحد معجبيه بالقلم، بعد محاولته لالتقاط صورة معه، والأمر الذي تسبب في غضب الجماهير، معبرين عن غضبهم واستيائهم من تصرف الهضبة وسط مطالب كثيرة بالإعتذار عما بدر منه خاصة أنها لم تكن أول مرة يقوم بهذا التصرف.

عمرو دياب

ظهر الهضبة في مقطع الفيديو وهو يغني على المسرح ليصعد شاب لالتقاط صورة معه وأمسك بملابس الفنان، ليرفض الفنان تصرف الشاب وأثار غضبه وأزاح يده، ومن ثم صفعه بالقلم على وجهه وسط حالة من الذهول وصدمة الحاضرين.

وسرعان ما فتح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبواب النار على عمرو دياب، بعد صفعه لمعجب بالقلم على وجهه، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى التي يكرر فيها الهضبة هذا الفعل، فمنذ فترة قصيرة اهان سائقة الخاص أمام الناس بقوله "أنت حيوان"، كما قام من قبل بضرب مهندس الصوت ثم طرده من المسرح أمام الجمهور.