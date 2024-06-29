اختبارات المقاولون بالإسكندرية مستمرة لليوم الثاني على التوالي

نجح نادي المقاولون العرب للمرة الثانية على التوالي في إجراء اختبارات ناجحة لاكتشاف المواهب الجديدة في محافظة الإسكندرية.

و تضمنت الاختبارات عدة مراحل تنافسية كان الهدف الرئيسي هو اكتشاف المواهب الواعدة التي من الممكن أن تدعم صفوف فرق القطاع.

وكانت المرحلة الثالثة من الاختبارات الخارجية لناشئي المقاولون العرب بدأت منذ أيام في محافظة الإسكندرية، مدينة أبو قير بملعب المدينة الشبابية بأبو قير.

وشهدت الاختبارات في يومها في الإسكندرية بملعب نادي وابور المياه إقبالًا كبيرًا من اللاعبين الناشئين ، من مواليد 2005 وحتى 2017، وسيتم خلال هذه المرحلة الأولى اختيار العناصر المميزة لتأهيلهم للتصفيات بمقر النادي بمدينة نصر في القاهرة.